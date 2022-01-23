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Здоровье23 января 2022 6:14

В Челябинской области за сутки обнаружили почти 600 новых случаев коронавируса

Минздрав опубликовал свежую статистику
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал статистику по коронавирусу на 23 января 2022 года. Как сообщает ведомство, за прошедшие сутки в регионе подтвердили 592 случая коронавируса, из которых 74 — школьники. При этом выздоровели 334 южноуральца, а еще 3 942 пациента остаются на лечении. Помимо этого, за сутки от ковида умерли 7 человек

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 154 340 случаев заболевания. Болезнь перебороли 142 659 человек.

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