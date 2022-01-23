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Происшествия23 января 2022 8:56

В Челябинске пенсионерка отдала 600 тысяч рублей мошенникам, которые представились ее дочерью

Теперь полицейские ищут злоумышленников
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинске пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей. 80-летняя горожанка обратилась в полицию и рассказала, что ей на телефон позвонила какая-то женщина, которая представилась ее дочерью. Она заявила, якобы попала в ДТП, и теперь ей срочно нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

Бабушка согласилась помочь и передала деньги мужчине, который пришел к ней домой. А потом позвонила дочери и выяснила, что та в порядке, и никакого ДТП не было.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области. — Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до шести лет.

Сейчас полиция занимается поиском мошенников.

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