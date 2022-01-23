Жители нескольких челябинских микрорайонов остались без воды из-за аварии на насосной станции

Авария привела к тому, что грязные отходы утекли в водохранилище Фото: читатель КП

Жители нескольких челябинских микрорайонов пожаловались, что целый день сидят без воды. Речь идет о поселках Белый хутор, Вишневая горка, Залесье, Западный-2 и других. Чаты и группы в социальных сетях буквально разрываются сотнями сообщений от недовольных горожан:

— Авария, как всегда одно и то же, надоели! То свет, то вода...

— Кто знает, когда дадут воду? Почему отключили без предупреждения?

— Почему нет подвоза воды в таком случае?

По словам жителей, воды нет примерно с двух часов дня. Причиной всего этого стала авария на насосной станции, из-за которой канализационные стоки попали в Шершневское водохранилище. В аварийной службе «ЮжУралВодоканал» заявили, что воду дадут сразу, как устранят проблему.

— Воды не будет до завершения работ, ориентировочно — 21:00, — уточнили в аварийной службе.

В Челябинске инцидентом с канализационными стоками, которые попали в Шершневское водохранилище, заинтересовалась прокуратура. После информации в СМИ, ведомство организовало проверку и отправилось на место, откуда стекает грязная вода. Делом занялся лично прокурор Сосновского района Евгений Мичурин.

— По результатам проверки будет дана оценка исполнения ответственными лицами законодательства об охране водных объектов, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, сброс канализационной воды в водохранилище заметил житель Челябинска. В редакцию КП-Челябинск мужчина прислал видео, на котором виден поток отходов, следующий из микрорайонов Залесье и Вишневая горка. Минэкологии организовало проверку и выяснило, что водохранилище загрязнилось, но якобы незначительно, а аварию устранили. Также возбуждено административное дело, инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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