В Челябинске бездомный поджег четырехэтажку

Пожару присвоили повышенный номер сложности, но с горением удалось быстро справиться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожар произошел в подвале многоквартирного жилого дома на улице Новороссийской в Челябинске поздним вечером 22 января.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 20 человек. Еще 17 жильцов, в том числе троих детей, при помощи спецоборудования вывели на улицу спасатели.

На место происшествия прибыли 4 автоцистерны, автолестница, машина с оборудованием для дымоудаления, компрессорная станция и штабной автомобиль МЧС. Пожарным за несколько минут удалось ликвидировать открытое горение в подвале четырехэтажки.

Никто из жильцов при пожаре не пострадал.

Причину возгорания определили как неосторожное обращение с огнем. В загоревшемся подвале спасатели застали 40-летего бездомного мужчину. Его передали врачам скорой помощи. Те диагностировали у мужчины легкое отравление продуктами горения, но от госпитализации бездомный отказался.

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