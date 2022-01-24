Метеорологи обещают челябинцам серые дни: до конца недели будет туманно и пасмурно

24 января обещают туманы и изморозь Фото: Василий Вахрин

В Челябинской области 24 января прогнозируют облачную и безветренную погоду. Продолжат появляться туманы. Днем будет от -7 до -12 градусов.

До 19:00 в Челябинске действует режим НМУ, велика вероятность, что он будет продлен. Специалисты не обещают существенных изменений погоды до конца недели.

По данным российского Гидрометцентра, до последних дней января дневная температура воздуха в Челябинске будет около -7, -9 градусов, а ночная составит от -17 до -20 градусов. Ветер существенно не усилится. Каждый день будет облачно, а в пятницу и субботу возможны небольшие и кратковременные снегопады.

Напомним, предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют скоплению смога, объявили на прошлой неделе. В Челябинске уже зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Ситуацию усугубляет антициклон, принесший с собой туманы и безветренную погоду.

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