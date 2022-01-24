Память жива: готовится к переизданию книга про Танкоград, куда войдут воспоминания Андрея Барышева о предках, прошедших войну

Фото: "Соцгород"

Два года назад презентация книги «По городу, которого нет на карте. Танкоград в историях и лицах», автором которой является наш земляк, журналист и писатель Сергей Белковский, прошла в музее ЧТЗ и была посвящена 100-летию отечественного танкопрома.

Стоит отметить, что данное издание вошло в число бестселлеров. В письме из издательства автору сообщили: «Мы добавили книгу «По городу, которого нет на карте» на страницу подборки «Бестселлеры Ridero» интернет-магазина Rideró. Такая тематическая подборка выделяет книгу среди множества остальных и помогает ей быстрее добраться до сердец читателей».

Фото: "Соцгород"

После выхода книги, два года спустя было решено переиздать ее и дополнить новыми главами. Так, например, теперь в ней есть глава «Челябинцы о Танкограде», где воспоминаниями о своих предках поделился лидер «Соцгорода», депутат Госдумы седьмого созыва Андрей Барышев.

— Мой дедушка, Василий Тимофеевич Ярцев — участник Сталинградской битвы, награжден орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», работал на Челябинском металлургическом комбинате. А с бабушкой, Марией Александровной, он познакомился в Ленинграде — в то время она работала крановщицей на Кировском заводе, который был эвакуирован в Челябинск. После войны она также работала на ЧМЗ.

Это были простые труженики, добросовестные и честные люди, настоящие патриоты своей страны, которые во всем были для меня примером. Я провел с ними свое детство и школьные годы. И, пожалуй, это были самые лучшие времена. Очень хорошо помню, как с дедом и его боевыми товарищами ходили на открытие монумента Славы, который был установлен в сквере Победы на улице Коммунистической к 30-летию окончания войны. Дед не любил рассказывать о войне, для него это были очень тяжелые воспоминания, — рассказывает экс-депутат Госдумы.