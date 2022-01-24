Суперапп «Интерсвязь. Умный город» бьет рекорды популярности

Фото: "Интерсвязь"

2021 год стал знаковым для компании «Интерсвязь» — лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области — и ее якорного проекта «Умный город». Редизайн, модернизация существующих и создание новых сервисов сделали мобильное приложение еще более функциональным и удобным. Аналитики зафиксировали более 100 млн контактов пользователей с супераппом за год.

Аудитория мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город» — более 1 миллиона 700 тысяч человек. Это рекордные цифры для региональной компании. Как следствие, модернизация платформы с таким количеством пользователей всегда является знаковым событием телекомотрасли.

В 2021 году разработчики компании «Интерсвязь» обновили дизайн мобильного прило-жения. Основные изменения коснулись навигации супераппа. Решающую роль теперь играет пользовательский опыт и социальная значимость сервисов. Таким образом, большинство функций, наиболее востребованных у уральцев, стали более доступными и интуитивно понятными.

Перед запуском обновленное мобильное приложение прошло обстоятельное тестирование у пользователей: свои замечания и предложения могли высказать более двух тысяч человек. Проект был доработан с учетом этого опыта.

Так, в главное нижнее меню была вынесена вкладка, отвечающая за сервис «Умный двор». В ней собраны все функции: видеонаблюдение, видеоархив, открытие подъезда и шлагбаума, «Умные парковки», создание гостевого кода. Также в корневое нижнее меню перенесена вкладка чата с оператором. Это основной канал для связи пользователей с компанией, с помощью которого можно подключить услуги, задать вопрос или найти ре-шение проблемной ситуации. Кроме того, теперь пользователи могут самостоятельно «конструировать» приложение под свои запросы: выносить на главный экран нужные сервисы и организовать пространство на нем.

Также в 2021 году произошла интеграция проекта «Умный город» компании «Интер-связь» с Единой дежурной диспетчерской службой региона. Теперь «Умные домофоны» стали частью системы оповещения граждан о ЧС. Еще одна полезная функция связана с совместным проектом Интерсвязи и Общественной палаты Челябинской области: через мобильное приложение можно оценить качество школьного питания и подать жалобу на несоответствие его стандартам.

«Удобство и полезность нашего приложения по достоинству оценили уже почти два миллиона пользователей. О том, насколько оно стало незаменимым в повседневной жизни, говорят цифры. В 2021 году наши аналитики зафиксировали более 106 миллионов «контактов» пользователей с супераппом. Более 51 миллиона раз были открыты двери подъездов с помощью сервиса «Умный домофон». Почти 11 миллионов раз пользователи обращались к сервису «Улицы Онлайн» (самым просматриваемым перекрестком, кстати, стало пересечение улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева областной столицы). Почти 200 тысяч раз был использован сервис «Умные парковки». Также свыше 50 тысяч обращений в управляющие компании было передано и решено через сервис “Обратиться в ЖЭК”, более полумиллиона человек записались на прием в медицинское учреждение через услугу “Запись к врачу” — рассказала руководитель отдела продуктовой аналитики компании «Интерсвязь» Юлия Сметанина. — И за этими цифрами стоят конкретные живые примеры того, как цифровые технологии меняют нашу жизнь к лучшему, делают ее более безопасной и удобной».

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