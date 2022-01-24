Аудиторы проверят правомерность расходов минимущества Челябинской области

КСП проверит министерство имущества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерство имущества Челябинской области и две подведомственные ему организации пришли с проверкой. Ревизию проводят сотрудники региональной Контрольно-счетной палаты.

Структуры министерства, в которых работают аудиторы – это «Центр организации закупок Челябинской области» и ОГБУ «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области».

Как рассказали в пресс-службе КСП, аудиторы оценят, насколько минимущества контролирует подведомственные учреждения и как использует выделенные ему средства, а также проверят бюджетные сметы и расходы на оплату труда.

В КСП уточняют, что ревизия плановая, заранее включенная в календарь проверок.

Напомним, ранее после визита аудиторов возбудили уголовное дело в отношении сотрудников администрации Магнитогорска. Выяснилось, что те без торгов продавали третьим лицам городские земли. Бюджет из-за этого потерял 10 млн рублей.

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