«Встала на чье-то место»: в Челябинске закидали яйцами автомобиль, припаркованный возле дома

Вандалы зацепили и соседние машины. Фото: Соцсети.

В Челябинском микрорайоне Чурилово на парковке возле дома закидали яйцами машину. Кроме того, вандалы выбили зеркало заднего вида. Произошло это в воскресенье вечером возле дома 10 на улице Зальцмана.

— Я пошла в гости, машину оставила на парковке. Никого не заградила, никому не мешала. Часа три меня не было, возвращаюсь — вся машина в замерзших яйцах и стекло заднего вида выбито. Наверное, встала на чье-то место, — рассказала КП-Челябинск хозяйка машины.

Сейчас возмущенная девушка написала заявление в полицию. Она уверена, что решить ситуацию можно было и без вандализма — под стеклом ее «Лады Гранты» лежал лист бумаги с ее номером. Вместо этого анонимы решили взяться за яйца.

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В распоряжении КП-Челябинск появилось видео с камеры домофона. На нем видно, как некий мужчина подходит к машине, которая, кажется, уже закидана яйцами. После этого он совершает удар по авто. Когда срабатывает сигнализация, мужчина уходит к подъезду.

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