Мэрия Челябинска частично перешла на дистант

Фото: КП.

Мэр Челябинска Наталья Котова заявила о частичном переходе на удаленную работу сотрудников администрации.

— С сегодняшнего дня 30% сотрудников по всем структурным подразделениям будут работать на дистанте, — сообщила Наталья Котова на аппаратном совещании. — Далее работа будет согласно постановлению губернатора.

Ранее правительство Челябинской области порекомендовало работодателям перевести 30% своих сотрудников на удаленку из-за роста заболеваний COVID-19.

В регионе отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом. 23 января выявлено 592 новых случая, среди них 74 школьника, умерло 7 человек. Зарегистрирован один случай омикрона.

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