Жительница Копейска изрезала ножом лицо матери

Копейчанку задержали, а нож изъяли
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Копейске женщина напала на собственную мать с ножом. Инцидент произошел ночью 23 января.
Родственницы поссорились. Во время скандала 31-летняя женщина схватила кухонный нож со стола и около 10 раз порезала лицо матери.
Жительница соседней квартиры услышала крики пострадавшей и вызвала вневедомственную охрану Росгвардии.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 63-летнюю мать увезли в больницу с колото-резаными ранами левой щеки. Дочь задержали и передали для разбирательства сотрудникам полиции. Известно, что 31-летняя женщина ранее не была судима.
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