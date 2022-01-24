В Челябинской области у 99 школьников за день обнаружили коронавирус

Заболели уже почти 155 тыс. южноуральцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последний день выявили 622 новых случая коронавируса, в том числе 99 – у школьников.

От Covid-19 сейчас лечатся 4034 жителя региона.

По данным областного министерства здравоохранения, за прошедшие сутки 6 пациентов скончались от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 154 962 южноуральцев.

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