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Здоровье24 января 2022 6:32

В Челябинской области у 99 школьников за день обнаружили коронавирус

Заболеваемость в регионе продолжает расти
Елена КОЛЧИНА
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Заболели уже почти 155 тыс. южноуральцев

Заболели уже почти 155 тыс. южноуральцев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последний день выявили 622 новых случая коронавируса, в том числе 99 – у школьников.

От Covid-19 сейчас лечатся 4034 жителя региона.

По данным областного министерства здравоохранения, за прошедшие сутки 6 пациентов скончались от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 154 962 южноуральцев.

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