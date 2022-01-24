Фонд «Андрюша» принял 500 заявок на Первый областной Форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства

Иллюстрация: фонд "Андрюша"

Детский благотворительный фонд «Андрюша» выступил организатором уникального проекта - Первого областного Форума педагогов дополнительного образования Челябинской области. Событие состоится 29-30 января в отеле Radisson Blu в Челябинске, проводится при поддержке Губернатора Челябинской области. Это проект с высокой социальной значимостью, участие для преподавателей бесплатное.

На Форуме соберутся 22 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Феодосии, Челябинска – деятели культуры и искусства федерального масштаба, преподаватели ведущих творческих вузов страны, которые вместе с педагогами обсудят актуальные тенденции в сфере развития творческих данных детей, поделятся знаниями и опытом. В течение 2 дней будет проведено 52 практических, теоретических, методологических сессий и мастер-классов с экспертами по значимым вопросам для работников сферы дополнительного образования. Также в рамках Форума предусмотрены мастер-классы экспертов для детей.

«Наш фонд имеет многолетний опыт работы с детьми, мы понимаем важную роль педагога в творческой судьбе каждого ребенка, значимость систематического повышения квалификации наставников детей, - рассказала директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская. «Но, к сожалению, далеко не все педагоги имеют возможность учиться у федеральных экспертов, выезжать на занятия за тысячи километров от дома. Мы постарались сделать мероприятие максимально насыщенным, чтобы каждый участник ушел с реальными практическими рекомендациями для своей творческой работы, чтобы полученные знания вдохновили педагогов на поиск идей и новые постановки для своих коллективов. На мероприятие в данный момент зарегистрировалось около 500 педагогов, хотя изначально прогнозировалось участие 200 человек в Форуме. Это лишь подчеркивает важность события для педагогов».

Форум педагогов – новый формат и новый опыт как для нашего региона, так и для сферы дополнительного образования. Педагоги из различных городов Южного Урала проявили большой интерес к мероприятию. Треть зарегистрировавшихся - из 32 городов и районов Челябинской области. Самым популярным направлением среди педагогов оказалось направление «Изобразительное искусство» — это почти 25% заявок на Форум.

Тематические направления Форума:

· «Вокально-музыкальное искусство» (академический, эстрадный, народный вокал)

· «Хореографическое искусство» (эстрадная, классическая, народная хореография)

· «Актерское мастерство» (режиссура, работа с речью, пластика тела)

· «Изобразительное искусство»

· «Психологическое сопровождение в творческом воспитании детей»

Среди спикеров и экспертов Форума:

Никита Харитонов

Проект получил высокую оценку Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и финансируется с использованием гранта Губернатора Челябинской области при софинансировании Фондом президентских грантов.