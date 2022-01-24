В минэкологии больше не фиксируют превышения по загрязняющим веществам в Челябинске

Смог нависал над Челябинском все выходные
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Состояние воздуха в Челябинске нормализуется. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.
— Сейчас на стационарных постах и передвижных лабораториях превышения предельно допустимых концентраций уже не фиксируется, — заявили 24 января в министерстве.
Напомним, в выходные лаборатории зарегистрировали в Челябинске повышенную концентрацию азота и углерода, а также превышение предельно допустимой концентрации пыли и взвешенных частиц.
Анализировать состав воздуха в городе продолжают в круглосуточном режиме. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих скоплению смога, действует в Челябинске до 19:00 24 января. Метеорологи, однако, предупреждают, что погода останется пасмурной и безветренной до конца недели.
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