«ЮжУралВодоканал» накажут за слив отходов возле Шершневского водохранилища

Фото: Читатель КП
После обнаружения канализационного слива рядом с Шершневским водохранилищем в региональном министерстве экологии возбудили сразу два административных дела.
Первое — о нарушениях при обращении с отходами и загрязнении почвенного покрова, второе — о нарушении правил водопользования.
Как рассказали в пресс-службе минэкологии, причиной загрязнения стала авария, которая случилась на станции «ЮжУралВодоканала».
— Предприятие получит представление об устранении последствий аварии и необходимости проведения модернизации насосной станции, — сообщили в министерстве.
Сейчас рядом с Шершневским водохранилищем работает специальная лаборатория, эксперты отбирают пробы и подсчитывают нанесенный происшествием ущерб.
Напомним, канализационный поток, стремящийся к водохранилищу, обнаружили в минувшие выходные. Читатель КП-Челябинск рассказал, что зловонный ручей шириной около 2 метров непрерывно стекает из микрорайонов «Залесье» и «Вишневая горка».
Проверку из-за загрязнения Шершневского водохранилища, которое является источником питьевой воды для всего Челябинска, ранее начали в прокуратуре.
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