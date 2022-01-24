«ЮжУралВодоканал» накажут за слив отходов возле Шершневского водохранилища

Фото: Читатель КП

После обнаружения канализационного слива рядом с Шершневским водохранилищем в региональном министерстве экологии возбудили сразу два административных дела.

Первое — о нарушениях при обращении с отходами и загрязнении почвенного покрова, второе — о нарушении правил водопользования.

Как рассказали в пресс-службе минэкологии, причиной загрязнения стала авария, которая случилась на станции «ЮжУралВодоканала».

— Предприятие получит представление об устранении последствий аварии и необходимости проведения модернизации насосной станции, — сообщили в министерстве.

Сейчас рядом с Шершневским водохранилищем работает специальная лаборатория, эксперты отбирают пробы и подсчитывают нанесенный происшествием ущерб.

Напомним, канализационный поток, стремящийся к водохранилищу, обнаружили в минувшие выходные. Читатель КП-Челябинск рассказал, что зловонный ручей шириной около 2 метров непрерывно стекает из микрорайонов «Залесье» и «Вишневая горка».

Проверку из-за загрязнения Шершневского водохранилища, которое является источником питьевой воды для всего Челябинска, ранее начали в прокуратуре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru