Подрядчики Челябинска заплатят 2,6 млн рублей за плохую уборку снега

Фото: мэрия Челябинска

Самыми заваленными снегом улицами в Челябинске оказались Чичерина, Кирова, Братьев Кашириных, район «Синегорья». Проблемные места назвала на аппаратном совещании мэр Наталья Котова. Много вопросов возникло к частными компаниями, которые должны чистить свою территорию.

— Коммерческие организации скидывают снег на парковки, во дворы, чтобы вы вывезли, загромождают нашу территорию, — обратилась к главам районов Наталья Котова. — Посмотрите, установите взаимодействие с ними. Перекидывают снег во дворы, за этим должны следить управляющие компании. К концу недели чтобы все убрали. Если не уменьшится количество куч, составляйте протоколы.

Отдельная история сложилась вокруг ТРК «Урал», где за уборку снега отвечают сразу несколько организаций. В итоге не убирает никто.

— Часть территории относится к администрации Центрального района, часть — к комитету дорожного хозяйства, часть — к собственникам, — рассказала глава Челябинска. — Возглавьте совместную работу по наведению порядка на территории сквера и на всем объекте.

Ежедневно на снегоотвал вывозят снег около 150 самосвалов. Однако и этого не достаточно. За январь администрация выдала предписания 105 подрядчикам, которые должны будут заплатить 2,6 млн рублей за некачественную уборку.

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