В Челябинске стартовала благотворительная акция «Солнечный кофе»

Фото: "Звездный дождь" / vk.com

Сегодня, 24 января, челябинские кофейни запутили акцию «Солнечный кофе». Часть средств от его продажи пойдет на строительство нового центра организации «Звездный дождь». Они занимаются поддержкой семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна и с другими ментальными особенностями в развитии.

Для того, чтобы внести свой материальный вклад в благое дело, челябинцам достаточно купить «Солнечный кофе» до 30 января в одном из заведений, участвующих в акции:

— «Дабл Эль», ул. Кирова, 92;

— Авторская кондитерская BONBON, ул. Коммуны, 87;

— Ресторан GRILLZON, ул. Братьев Кашириных, 95б;

— Пиццерия «Подди Пицца», ул. Цвиллинга, 31 и фудкорт ТК «Кольцо»;

— Водно-развлекательный комплекс Термы VODA, ул. Олимпийская, 29;

— Кофейня Coffee Brothers, пр. Ленина, 72 и Комсомольский пр. 111.

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