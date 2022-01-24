В Челябинске стартовала благотворительная акция «Солнечный кофе»

Фото: "Звездный дождь" / vk.com
Сегодня, 24 января, челябинские кофейни запутили акцию «Солнечный кофе». Часть средств от его продажи пойдет на строительство нового центра организации «Звездный дождь». Они занимаются поддержкой семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна и с другими ментальными особенностями в развитии.
Для того, чтобы внести свой материальный вклад в благое дело, челябинцам достаточно купить «Солнечный кофе» до 30 января в одном из заведений, участвующих в акции:
— «Дабл Эль», ул. Кирова, 92;
— Авторская кондитерская BONBON, ул. Коммуны, 87;
— Ресторан GRILLZON, ул. Братьев Кашириных, 95б;
— Пиццерия «Подди Пицца», ул. Цвиллинга, 31 и фудкорт ТК «Кольцо»;
— Водно-развлекательный комплекс Термы VODA, ул. Олимпийская, 29;
— Кофейня Coffee Brothers, пр. Ленина, 72 и Комсомольский пр. 111.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru