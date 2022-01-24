Разработкой сети велодорожек в Челябинске займется питерская компания, создавшая проекты в Дербенте и Мурманске

Мэрия Челябинска пытается создать в городе велосеть. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В феврале 2022 года управление архитектуры Челябинска запустит специальный сайт для обсуждения велосети в городе. На портале организуют опросы и сбор предложений. Об этом на аппаратном совещании рассказал главный архитектор Павел Крутолапов.

— На отдельном сайте челябинцы смогут отслеживать разработку велоинфраструктуры, — сообщил Крутолапов.

Известно, что стратегию разрабатывает питерская компания OTS Lab, которая создавала аналогичные проекты в Дербенте и Мурманске. Стоимость проекта — более 5 млн рублей. Фирма должна совместно с ГИБДД и городскими чиновниками продумать схему маршрутов для велосипедистов и самокатчиков, определить места для велопарковок и велопроката.

Первые велодорожки в Челябинске появились после реконструкции на Комсомольском проспекте. Выделенная полоса не устроила велосипедистов. После критики со стороны ГИБДД велодорожку решено убрать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru