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Общество24 января 2022 8:46

Разработкой сети велодорожек в Челябинске займется питерская компания, создавшая проекты в Дербенте и Мурманске

В мэрии обещают спросить мнение жителей
Ольга ЩАПИНА
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Мэрия Челябинска пытается создать в городе велосеть.

Мэрия Челябинска пытается создать в городе велосеть.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В феврале 2022 года управление архитектуры Челябинска запустит специальный сайт для обсуждения велосети в городе. На портале организуют опросы и сбор предложений. Об этом на аппаратном совещании рассказал главный архитектор Павел Крутолапов.

— На отдельном сайте челябинцы смогут отслеживать разработку велоинфраструктуры, — сообщил Крутолапов.

Известно, что стратегию разрабатывает питерская компания OTS Lab, которая создавала аналогичные проекты в Дербенте и Мурманске. Стоимость проекта — более 5 млн рублей. Фирма должна совместно с ГИБДД и городскими чиновниками продумать схему маршрутов для велосипедистов и самокатчиков, определить места для велопарковок и велопроката.

Первые велодорожки в Челябинске появились после реконструкции на Комсомольском проспекте. Выделенная полоса не устроила велосипедистов. После критики со стороны ГИБДД велодорожку решено убрать.

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