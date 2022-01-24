Здание ГКБ №1 в Челябинске внесли в список выявленных объектов культурного наследия

В перечень вошли девять зданий в Челябинской области. Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

В Челябинской области в список выявленных культурных объектов внесли девять новых сооружений. Об этом сообщили в Госкомитете охраны объектов культурного наследия региона.

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

— На заседании научно-методического совета при Госкомитете в декабре обсуждалось 12 объектов, девять из них включили в список выявленных ОКН, — рассказали в Госкомитете.

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

В Челябинске в список включили «Двухэтажный деревянный жилой дом» на ул. Советская, д. 9а, «Одноэтажный каменный дом с высоким цоколем» на ул. Шаумяна, д. 46а, «Жилой дом для инженерно-технических работников завода «СТАНКОМАШ» на ул. Цвиллинга, д. 28, «Здание городской клинической больницы №1 с оградой (ансамбль)» на ул. Воровского, д. 16. А также «Подпорную стену набережной дрожже-винокуренного завода Аникина» на берегу реки Миасс по ул. Свободы, д. 2.

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

Кроме того, объектом культурного наследия признали здание Сосновского Алексеевского городского четырехклассного училища в пос. Сосновка на ул. Красных партизан, д. 25. В список вошли миасские строения: минарет соборной мечети ул. Первомайская, д.10, дом жилой двухэтажный каменно-деревянный на ул. Ленина, д. 9 и дворец культуры автомобилестроителей на ул. Автозаводцев, д. 21. Еще один объект в Чебаркуле — старинный деревянный дом на ул. Пушкина, д. 13.

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

Теперь, по закону, эти здания находятся под охраной государства. Как разъяснил челябинский краевед Юрий Латышев, любая перестройка, повреждение, снос наказывается по УК:

— В течение года на конкурсной основе выбирают эксперта, который проводит экспертизу, определяет какого значения этот объект местного, регионального или федерального, или может даже определить, что здание не представляет интереса. Кроме того, определяется предмет охраны. Чаще всего старинные здания сильно перестраивают внутри, поэтому под охрану попадают фасады и общая форма здания. Также эксперт определит территорию охраны возле объекта — то есть ту площадь, которую нельзя застраивать.

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

Юрий Латышев добавил, что яркий пример — дома в «Немецком квартале», которые исключили из перечня ОКН, чтобы снести. Кстати, два дома из них вошли в список регоператора капремонта — работы должны в них начаться до 2024 года. Хотя ранее сообщалось, что капремонт перенесен на неопределенный срок, так как собственники настаивали на расселении.

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

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