В двух районах Челябинска на день отключат воду

Горожанам посоветовали запастись водой, пока не поздно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске 25 января проведут масштабное отключение водоснабжения. Оно затронет 40 жилых домов, 4 детских сада, 2 медучреждения и еще 7 административных зданий на территории Центрального и Советского районов.

Подачу воды прекратят, чтобы устранить аварию на водопроводе.

Водоснабжение отключат в 0:00, а возобновить планируют в 19:00 25 января.

— Для жителей будет организован подвоз воды, тем не менее, просим челябинцев сделать необходимый запас, — заявили в городской администрации.

Под отключение попадут здания по следующим адресам:

улица Воровского, 16, корпус 3 (городская клиническая больница №1)

улица Красная 38, 40, 40А, 42, 44, 48

улица Сони Кривой 28, 30, 33, 33А, 35, 35, 37, 37А, 37Б, 39,41,43

проспект Ленина, 59, 61, 61А, 61Б, 63, 65

Свердловский проспект 69, 78, 80

улица Карла Либкнехта 18, 20, 20А, 22

улица Васенко 63, 65А, 100

улица Воровского 7, 9, 9А, 13, 13В, 15А, 15Б, 17Г

улица Елькина 76А, 80А, 82, 84, 84А, 84Б, 84В, 84 Г, 86А, 86Б

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