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Общество24 января 2022 9:38

Каток в парке имени Терешковой в Челябинске закроют на один день из-за студентов

Вход будет только по пригласительным
Ольга ЩАПИНА
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25 января каток будет открыт только для студентов.

25 января каток будет открыт только для студентов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

25 января каток в парке имени Терешковой будет закрыт для массовых катаний. Режим работы скорректировали из-за Дня российского студенчества, который решено отметить под открытым небом.

— Дорогие друзья, 25 января сеансы массового катания на 14.00, 16.00 и 18.00 отменяются, — сообщает администрация парка.

Вход на каток будет только по пригласительным билетам. Открытым останется платный сеанс на 20 часов.

В парк имени Терешковой приглашены студенты вузов, колледжей и училищ, волонтеры студотрядов.

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