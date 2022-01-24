В Златоусте пожарный в свой выходной спас женщину с новорожденным ребенком из горящей квартиры

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Зеленой в Златоусте. Случайно оказавшийся поблизости сотрудник МЧС спас из горящего здания женщину с грудным ребенком и еще троих детей.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, квартира на третьем этаже загорелась утром 24 января. В это время работник златоустовской пожарной части №8 Егор Бадьяно оказался на Зеленой улице. В свой выходной он возвращался домой после донорской сдачи крови.

Заметив дым, пожарный побежал к месту происшествия. В горящей квартире он обнаружил женщину с младенцем на руках. Мать запаниковала и не знала, что предпринять. Егор Бадьянов забрал женщину и ребенка, которому не исполнилось еще и месяца, из квартиры. После этого пожарный обошел подъезд, чтобы предупредить жильцов об опасности, а заодно попросить теплые вещи для матери и малыша.

В квартирах на третьем этаже оказались двое детей, еще один ребенок нашелся в квартире на четвертом. Всех их спасатель эвакуировал на улицу.

Когда прибыли пожарные машины, Егор Бадьянов не отправился домой, а остался помогать коллегам с эвакуацией жильцов.

В результате 14 человек вышли на свежий воздух самостоятельно, еще 15 эвакуировались с помощью сотрудников МЧС.

Огонь успел распространиться в квартире на 12 квадратных метров – сгорели вещи и мебель. Образовалось много дыма, но пожар удалось потушить, не дав огню перекинуться на соседние квартиры.

Люди при происшествии не пострадали. Причину возгорания сейчас устанавливают.

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