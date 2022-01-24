Челябинский аспирант собирается баллотироваться в президенты Гвинеи

Мохаммед Ламин Дау. Фото: ЧелГУ

Аспирант Челябинского госуниверситета Мохаммед Ламин Дау приехал в Россию на учебу из Гвинеи, а теперь строит планы возвращения в родную страну. Там он собирается стать президентом.

Как сообщает «Южноуральская панорама», в Гвинее Мохаммед Ламин Дау получил степень бакалавра, а затем переехал в Россию. Уже здесь молодой человек выучил русский язык, поступил на факультет Евразии и Востока ЧелГУ и получил диплом магистра с отличием. Теперь аспирант пишет диссертацию в области политических наук и международных отношений.

Научная работа, как он надеется, станет фундаментом политической карьеры. Исследование посвящено распространенности демократических и авторитарных тенденций в странах Западной Африки.

Мохаммед Ламин Дау уже пришел к выводу, что демократия в Гвинее работает плохо: на практике власть принадлежит этническим группам и влиятельным кланам. Аспирант считает, что политическую систему в Гвинее нужно менять. Тем не менее, к власти он надеется прийти с помощью выборов.

Стать президентом Гвинеи аспиранта побуждает противоречие, хорошо понятное многим россиянам. По словам Мохаммеда Ламина Дау, в его родной стране есть богатые месторождения, из которых добывают ценные ископаемые, в том числе золото и нефть. При этом граждане продолжают жить в бедности.

— Хотелось бы исправить это противоречие, — признается аспирант.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru