Стихийную строительную свалку в Чурилово ликвидируют к весне

За 10 лет образовалась гора мусора. Фото: ОНФ.

Несколько лет жители поселка Чурилово в Челябинске безуспешно пытались привлечь внимание к несанкционированной свалке на участке от Линейной до Водосточной. На улицу выкидывали утеплитель, пластик, бутыли из-под воды, промышленную упаковку, лом ЖБИ. Под подозрением оказались местные производственные предприятия и застройщики. На аппаратном совещании мэр Наталья Котова сообщила, что мусор со свалки уже вывозится частями.

— К весне небольшими частями ликвидируем, — прокомментировала градоначальник. — Но складирование мусора началось в 2010 году. Строители свозили туда строительные материалы. Нужно запросить деньги в городе или за счет районных бюджетов, чтобы ликвидировать, определиться с датами.

На днях тему поднял Народный фронт в Челябинской области, активисты которого выложили фотографии свалки в сеть.

— Министерство экологии Челябинской области провело проверку по нашему обращению о нелегальной свалке размером с футбольное поле, — заявили в ОНФ. — По данному факту возбуждено административное дело, ведется поиск виновных.

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