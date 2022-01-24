В Челябинской области 145 классов прекратили учебу из-за инфекций

Среди школьников растет заболеваемость коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

На карантин по ОРВИ закрыли 136 классов в 53 школах Челябинской области. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Полностью на карантин закрыта одна школа в Троицком районе.

Еще в 9 школьных классах прекратили уроки из-за коронавируса. Детей отправили на самоизоляцию в Копейске, Снежинске, Южноуральске и Усть-Катаве.

Одна из школ Коркинского района перешла на дистант, чтобы снизить заболеваемость среди учеников.

Из-за контакта с больными коронавирусом ввели карантин также в 14 детсадовских группах в Челябинске, Снежинске, Южноуральске, Кунашакском и Сосновском районах.

Напомним, в Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом, в том числе среди школьников. Только за последний день Covid-19 диагностировали у 99 учеников. В регионе готовятся начать антикоронавирусную вакцинацию среди подростков.

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