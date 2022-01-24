В Челябинске все трамваи на маршрутах будут оборудованы валидаторами

В Челябинске валидаторы заменят кондукторов. Фото: Челябинский транспорт / t.me

В Челябинске с 1 марта оплата проезда на всех трамваях будет производиться только с помощью валидаторов. Однако кондукторов, ранее работавших на маршрутах, увольнять не собираются. Соответствующее решению с подписью директора ООО «ЧелябГЭТ» было опубликовано 24 января в telegram-канале «Челябинский транспорт».

— Работники (кондукторы) желающие получить профессию водитель трамвая, водитель троллейбуса на курсах через учебно-производственный центр предприятия, вместо степени будет выплачиваться средняя месячная заработная плата по предыдущей профессии, — говорится в документе.

В ноябре прошлого года стало известно, что челябинские трамваи будут переходить на валидаторы. Замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров в эфире радио «Комсомольская правда» заявлял, что все города-миллионники переходят на бесконтактную оплату, так как затраты на кондукторов велики — они тянут предприятие вниз.

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