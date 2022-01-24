В Кургане многодетная мать после пьяного стрима в TikTok хочет вернуть изъятых у нее детей

Женщина собирается удалить свой аккаунт в TikTok, чтобы больше уделять внимание детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кургане многодетная мать, у которой забрали детей после пьяного стрима в TikTok, собирается воссоединиться с семьей. Она рассказала, что теперь будет тщательнее следить за своими детьми и через два дня удалит свой аккаунт из соцсети. Об этом женщина заявила во время очередного эфира в TikTok.

— Я говорю, что сегодня и завтра я с вами, потом меня больше не будет в TikTok, потому что я буду уделять время своим детям. И TikTok я забуду, — заявила женщина во время стрима в TikTok.

Напомним, ранее в соцсетях появился видеофрагмент из стрима многодетной матери: пьяная женщина ночью материлась и ругалась со своими зрителями, когда рядом рядом спали ее дети. Вскоре ролик привлек внимание органов опеки, и на многодетную мать завели дело за неисполнение родительских обязанностей. В настоящий момент дети проживают с бабушкой.

Известно, что возраст старшего ребенка составляет 9 лет, среднего – 4, а самому младшему исполнился один год. Также семья состоит на учете в инспекции ПДН как неблагополучная. В ближайшее время над женщиной состоится суд по лишению ее родительских прав.

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