Нулевой участок трассы М-12 запустят через Челябинск в 2022 году

На объекте работают 11 тысяч строителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нулевой участок трассы М-12 «Москва – Казань», который пройдет через Челябинск, будет запущен в 2022 году. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании правительства России.

— Серьезным продолжением проекта ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога - прим. ред) является увязка ЦКАД с проектом М-12. Мы намерены этот так называемый «нулевой» участок –увязку ЦКАД с большим кольцом проекта М-12 (это Москва – Казань – Екатеринбург и дальше до Тюмени, до Челябинска) – запустить уже в начале этого года, — сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, созданием нулевого участка трассы занимаются 11 тыс. строителей и 4 тыс. единиц техники. Полностью автодорогу М-12 собираются сделать до середины 2024 года.

Напомним, минувшим летом президент РФ Владимир Путин предложил сделать трассу Челябинск — Екатеринбург частью новой автодороги М-12 Москва-Казань. Позже вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на работы уйдет в среднем 200-250 млрд рублей.

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