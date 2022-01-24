В Челябинской области пострадали три человека в ДТП с участием грузовика и двух легковушек

Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области / vk.com

В Челябинской области на 127-м км автодороги Троицк – Челябинск произошла авария с участием грузовика и двух легковушек. В ДТП пострадали три человека - их пришлось деблокировать из искореженных автомобилей. О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе Троицкого пожарно-спасательного гарнизона.

— По предварительным данным, водитель грузового автомобиля HINO выбрал неправильную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry. Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Lacetti, — сообщили в ведомстве.

Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области / vk.com

Водитель машины Chevrolet получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер. Также в тяжелом состоянии находятся водитель и пассажир автомобиля Toyota. Всех пострадавших госпитализировали в больницу Троицка.

Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области / vk.com

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