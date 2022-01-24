В Челябинске завели дело на водителя маршрутки, сбившего на пешеходном переходе 10-летнюю девочку

Фото: архив "КП"

В Челябинске следователи усмотрели состав преступления в действиях водителя ПАЗика, который сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

— Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Челябинска на контроль, — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Авария произошла 20 января на улице Бажова возле дома №48. Девочка шла по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент ее сбил 37-летний водитель автобуса ПАЗ. Пострадавшую увезли в больницу с травмами головы и тела.

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