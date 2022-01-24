В Магнитогорске бригадир дорожной службы попался на получении взяток от осужденных

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Магнитогорске следователи возбудили уголовное дело в отношении бригадира муниципального учреждения. Он подозревается в получении взяток. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального СУ СКР, деньги он принимал от осужденных, которых направляли на исправительные работы.

По версии следствия, дорожник в период с 2019 по 2021 год оформлял осужденным фиктивное выполнение норм на исправительных работах. Таким образом ему удалось заработать около 250 тысяч рублей. Всего в уголовном деле фигурирует 17 преступных эпизодов.

— Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, – рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

В ближайшее время бригадира дорожной службы отдадут под суд. Ему будет предъявлено обвинение в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ) и в мелком взяточничестве (ч.1 ст. 291.1 УК РФ).

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