В Челябинской области из-за ОРВИ и коронавируса закрыли 136 классов в 53 школах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ детей все чаще начали отправлять на карантин. По последним данным регионального Минобра, сейчас на Южном Урале закрыли 136 классов в 53 школах.

Полностью на карантин закрыта одна школа в Троицком районе. Еще в 9 классах прекратили уроки из-за коронавируса в Копейске, Снежинске, Южноуральске и Усть-Катаве. Кроме того, одна из школ Коркинского района перешла на дистант, чтобы снизить заболеваемость среди учеников.

Из-за контакта с больными коронавирусом ввели карантин также в 14 детсадовских группах в Челябинске, Снежинске, Южноуральске, Кунашакском и Сосновском районах.

В Челябинской области начинается вакцинация детей 12-17 лет от коронавируса. Точных дат, когда в регион поступит вакцина «Спутник-М» пока нет. Ориентировочно, по данным первого вице-губернатора Ирины Гехт, на этой неделе.

Тем временем в регионе продолжает расти заболеваемость коронавирусом, в том числе среди школьников. Только за последний день Covid-19 диагностировали у 99 учеников

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