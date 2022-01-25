Челябинская чемпионка по боксу нашла жениха с помощью телешоу

Фото: кадры из программы, "Первый канал"

Челябинская спортсменка Вера Негодина поучаствовала в программе «Давай поженимся». Шоу с ее участием вышло в эфир первого канала 24 января.

26-летняя чемпионка по тайскому боксу соревновалась с двумя другими девушками за внимание 32-летнего учителя из Магадана Константина.

У обоих кандидатов нашлось, чем похвастаться. Вера — заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, шестикратная чемпионка России, чемпионка Европы и обладательница Кубка мира, а Константин вошел в список 15 лучших педагогов России.

Потенциальные жених и невеста заявили о приверженности своим карьерам. Вера Негодина рассказала, что хочет пополнить свою коллекцию наград титулом чемпионки мира. Спортсменка не готова поступиться соревнованиями и сборами, а в ближайшие два года не собирается заводить детей.

— Хорошо, что он учитель в школе. Мы даже чем-то похожи, потому что я планирую связать свою жизнь с тренерской деятельностью, — оценила боксерка профессию Константина.

В финале шоу магаданскому педагогу нужно было выбрать одну из трех девушек, с которыми его познакомили. Неуверенность жениха заметили как ведущие, так и потенциальные невесты. Но в результате выбор Константина все же пал на претендентку из Челябинска. По словам педагога, его очаровала целеустремленность Веры Негодиной.

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