Андрей Барышев: «Челябинская область находится в «красной зоне» по количеству бездомных собак»

Фото: "Соцгород"

В общественную приемную экс-депутата Госдумы, лидера движения «Соцгород» Андрея Барышева поступают многочисленные обращения от челябинцев, которые жалуются на стаи бродячих собак, живущих в городском бору. Животные буквально заполонили любимое место отдыха горожан, ведут себя агрессивно и представляют реальную опасность для людей.

Обеспокоенность челябинцев связана также с недавним случаем, который произошел в Забайкальском крае, где бездомные собаки насмерть загрызли семилетнего ребенка.

Экс-депутат Государственной Думы Андрей Барышев разделяет обеспокоенность земляков и считает, что к страшным последствиям привел, в том числе и закон, принятый несколько лет назад Государственной Думой. По словам экс-депутата, его название «Об ответственном обращении с животными» не имеет ничего общего с гуманностью и заботой о братьях наших меньших:

— Я с самого начала выступал против этого закона и системы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). На самом деле, это «псевдогуманный» закон, придуманный ради дешевого пиара и разворовывания бюджетных денег, а не ради спасения и защиты животных. На одну собаку уходит десять и более тысяч рублей, в зависимости от расстояния до места ее обитания, куда положено вернуть животное после отлова и стерилизации. На практике от этого закона нет никакой пользы, численность бездомных животных не сокращается, государственные приюты не строятся. Зато кто-то осваивает на этом деле большие бюджетные средства. Работая депутатом Госдумы, я получал сотни обращений и жалоб от людей, пострадавших от нападения бездомных собак. И сейчас ко мне продолжают обращаться жители Челябинской области и города Челябинска. Из Троицка недавно звонили, из Чебаркульского района, в последнее время челябинцы обеспокоены нашествием собак в городском бору. И такие очаги появляются постоянно. Сегодня Челябинск находится в «красной зоне» по количеству бродячих собак.

Проблема с бездомными животными стоит очень остро по всей стране. Безусловно, отлов должен быть, как и должны быть муниципальные приюты — частные с этой проблемой не справляются. Должна быть разработана грамотная государственная программа, организовано пристройство собак, должны быть ужесточены меры для владельцев, которые выбрасывают щенков целыми пометами. И, безусловно, нужен новый закон, защищающий и животных, и людей. Система ОСВВ не просто не работает, она опасна для жизни — сколько случаев, когда бездомные собаки, выпущенные на волю после стерилизации, сбиваются в стаи и буквально заживо загрызают детей? Сколько еще наших граждан должно подвергнуться нападению агрессивных животных, чтобы горе-законодатели наконец-то признали свою чудовищную ошибку, которую они совершили? — задается вопросом экс-депутат Госдумы.