Воду из-под крана в Челябинске признали безопасной после слива отходов в Шершневское водохранилище

Проверку воды стали проводить в усиленном режиме Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В водопроводной воде в Челябинске не нашли отклонений от нормативных санитарных показателей. Об этом сообщили в мэрии.

— Питьевая вода в сетях, обслуживаемых МУП «ПОВВ» на территории города Челябинска, соответствует СанПин и не вызывает опасений, — заявили в городской администрации.

Содержимое водопровода стали усиленно проверять после того, как на «ЮжУралВодоканале» произошла авария и в водохранилище попали нечистоты из канализации.

Сейчас пробы воды на контрольных точках берут дважды в сутки.

Напомним, широкий зловонный поток обнаружили на берегу Шершневского водохранилища в минувшие выходные. В прокуратуре после этого начали проверку, а в региональном министерстве экологии возбудили два административных дела о нарушениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru