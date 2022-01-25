Жителя Миасса на 11 лет отправили в тюрьму из-за посылки из США

Две столовых ложки масла обеспечили миасцу 11 лет в тюрьме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области вынесли приговор 43-летнему мужчине, который получил посылку из США с 35 граммами масла каннабиса.

Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, жителя Миасса приговорили к 11 годам в колонии строгого режима за контрабанду наркотического средства в особо крупном размере.

Суд установил, что осенью 2020 года мужчина договорился с неизвестным человеком, находившимся на территории США о поставке масла, после чего из Америки в Миасс и прислали посылку с средством, которое признали наркотическим и незаконно перемещенным через границу.

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