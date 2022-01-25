Определены победители регионального конкурса «Сортируй – спасай планету»

Фото: предоставлено ЦКС

Подведены итоги регионального конкурса творческих работ, средств наглядной агитации и пропаганды по популяризации раздельного сбора мусора «Сортируй – спасай планету».

Просветительский проект Центра коммунального сервиса стартовал в начале ноябре прошлого года при поддержке регионального министерства экологии в шести крупных городах области, где в текущем году планируется внедрять раздельный сбор отходов.

За время Конкурса в оргкомитет поступило более сотни работ. Среди них рисунки, поделки, плакаты, видеоролики, презентации и даже образовательные программы по экологическому просвещению. Жюри оценивало работы по нескольким критериям, в том числе соответствие заявленной тематике, оригинальность замысла, техника исполнения, возможность дальнейшего применения творческих наработок для экологического воспитания, охват участников. В итоге призовые места распределились следующим образом.

В Челябинском кластере:

1 место: видеоролик «Большой путь двух маленьких бутылок», МБУДО «Центр внешкольной работы «Исток» г. Челябинск, творческое объединение «Акварелька», педагог - Сапогова Алёна Александровна.

2 место: фото «Создатель», МБУДО «Центр внешкольной работы «Юность» г. Челябинск, творческое объединение «Моменталисты», 1 группа, педагог - Третьякова Евгения Алексеевна.

3 место: видеоролик «Сортируй-спасай планету», МБДОУ ДС 366 г. Челябинска, педагог - Колубат Екатерина Александровна.

Фото: предоставлено ЦКС

В Магнитогорском кластере:

1 место: анимационный ролик «Батарейка сдавайся», МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорск, студия компьютерной графики, анимации и мультипликации «Комьютерия», педагог - Рубан Светлана Константиновна.

2 место: видеоролик «История спасения планеты», МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорск, театральный коллектив «Апельсин», педагог- Рахманина Марина Николаевна.

3 место: презентация «Поможем нашей планете вместе!», МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска, авторы - Сотникова Мария, Старушко Анна, педагог – Жучкова Лариса Вячеславовна.

В Карабашском кластере:

1 место: экологические стикеры, МАУДО «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева, г. Миасс, педагог Окулова Татьяна Александровна.

2 место: комиксы «Супердворник», МАУДО «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева, г. Миасс, педагог Окулова Татьяна Александровна.

3 место: рисунок в акварели «Волшебная сортировка», МАОУ «Лицей № 6». г. Миасс, педагог Мокрушина Елена Валентиновна.

Комиссия отметила высокий уровень исполнения работ победителей. Причем часть творческих наработок вполне могут быть использованы в образовательных целях. Так, например, воспитанники Детского дома творчества «Юность» из Миасса (Карабашский кластер) придумали дизайн экологических стикеров. На макетах наклеек изображены сюжеты с забавными персонажами, которые учат людей правильному обращению с отходами и правилам их сбора мусора.

Анимационная история двух пластиковых бутылок, которые в ходе переработки получили новую жизнь, особенно тронула жюри. Ролик оживил детские рисунки. Над фильмом работали челябинские подростки - воспитанники творческого объединения «Акварелька» (при Центре внешкольной работы) под руководством педагога Сапоговой Алены Александровны. Работа заслуженно получила первое призовое место в Челябинском кластере.

Магнитогорские школьники также активно включились в борьбу. На конкурс было представлено сразу несколько познавательных роликов по раздельному сбору отходов. Ребята вместе со своими педагогами участвовали в экологических акциях и даже организовывали свои пункты по приему вторсырья. Убедительнее всех были ребята из Дворца творчества детей и молодежи Магнитогорска и их пластилиновый короткометражный фильм «Батарейка сдавайся». В ролике школьники рассказали о том, какой урон могут нанести природе выброшенные батарейки, и о том, как правильно их необходимо утилизировать.

Центр коммунального сервиса благодарит всех участников за яркие. творческие проекты и неподдельный, искренний интерес к теме раздельного сбора мусора. Уверены, конкурсные работы смогут вдохновить еще многих южноуральцев на формирование полезных экопривычек и осознанного экологического мышления.

В ближайшее время награды дойдут до победителей. О дате и времени награждения победителей регионального конкурса «Сортируй — спасай планету» будет сообщено дополнительно.

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