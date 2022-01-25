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Общество25 января 2022 6:28

В Челябинской области назначили нового вице-губернатора

Должность досталась Алексею Фартыгину
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Алексей Фартыгин. Фото: избирком Челябинской области

Алексей Фартыгин. Фото: избирком Челябинской области

Новым заместителем губернатора в Челябинской области стал Алексей Фартыгин. Постановление о его назначении подписал глава региона Алексей Текслер.

В региональной администрации Алексея Фартыгина уже хорошо знают: ранее он работал замруководителя аппарата губернатора и правительства.

Алексею Фартыгину 43 года. Он уроженец Курганской области, по образованию юрист. Ранее преподавал в Челябинском юридическом институте МВД, был деканом факультета экономики и права челябинского филиала Уральской академии госслужбы.

Алексей Фартыгин заменит Евгения Голицына, который ушел с поста вице-губернатора, чтобы возглавить региональную Избирательную комиссию. Зоной ответственности нового замгубернатора станут города и районы в южной части Челябинской области.

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