В Челябинской области назначили нового вице-губернатора

Алексей Фартыгин. Фото: избирком Челябинской области

Новым заместителем губернатора в Челябинской области стал Алексей Фартыгин. Постановление о его назначении подписал глава региона Алексей Текслер.

В региональной администрации Алексея Фартыгина уже хорошо знают: ранее он работал замруководителя аппарата губернатора и правительства.

Алексею Фартыгину 43 года. Он уроженец Курганской области, по образованию юрист. Ранее преподавал в Челябинском юридическом институте МВД, был деканом факультета экономики и права челябинского филиала Уральской академии госслужбы.

Алексей Фартыгин заменит Евгения Голицына, который ушел с поста вице-губернатора, чтобы возглавить региональную Избирательную комиссию. Зоной ответственности нового замгубернатора станут города и районы в южной части Челябинской области.

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