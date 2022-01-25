В Челябинской области за день выявили рекордное количество заболевших коронавирусом

Заболели уже более 155 тыс. южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за последний день выявили 797 новых случаев коронавируса. Так много заболевших за день в регионе прежде не регистрировали. Днем ранее обнаружили на 175 заболевших меньше.
В числе 797 новых инфицированных Covid-19 – 141 школьник, это также рекордный показатель.
По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 4811 южноуральцев.
За сутки от ковидной пневмонии умерли 6 пациентов.
За все время с начала пандемии коронавирусом заболели 755 759 жителей Челябинской области.
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