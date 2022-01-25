В Челябинской области за день выявили рекордное количество заболевших коронавирусом

Заболели уже более 155 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последний день выявили 797 новых случаев коронавируса. Так много заболевших за день в регионе прежде не регистрировали. Днем ранее обнаружили на 175 заболевших меньше.

В числе 797 новых инфицированных Covid-19 – 141 школьник, это также рекордный показатель.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 4811 южноуральцев.

За сутки от ковидной пневмонии умерли 6 пациентов.

За все время с начала пандемии коронавирусом заболели 755 759 жителей Челябинской области.

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