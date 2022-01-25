«Инвитро» расширяет сеть: в Тюмени открылся 1800-й медицинский офис компании

Фото: "Инвитро"

«Инвитро», одна из крупнейших медицинских компаний в области лабораторной диагностики и медицинских услуг, сообщает о том, что 25 января 2022 года открылся юбилейный 1800-й медицинский офис сети. Новый медицинский офис расположен в Тюмени по адресу улица Александра Митинского, дом 7, корпус 1. График работы: по будням с 7:30 до 19:00, в субботу и воскресенье с 8:00 до 16:00.

В 2021 году «Инвитро» открыла более 200 медицинских офисов в странах присутствия. Такому активному росту способствовала политика развития сети, при которой работа с франчайзи ведется точно так же, как и с собственными офисами: обеспечивается маркетинговая и организационная поддержка, проводится дополнительное обучение персонала медицинского офиса. Инвестиции для открытия медицинского офиса в регионах на сегодняшний день составляют от 1,5 до 3,5 млн рублей, средний срок окупаемости – 2,5 года.

Медицинские офисы сети «Инвитро» предлагают более 3000 видов лабораторных исследований, а также взятие гинекологического и урологического материала. Кроме лабораторных исследований, в «Инвитро» доступен широкий спектр дополнительных услуг, которые могут отличаться в разных медицинских офисах сети: УЗИ, ЭКГ, кольпоскопия, инъекции, вакцинация, а также прием врача-терапевта, гинеколога, уролога, педиатра и других специалистов. Во многих регионах доступна услуга «Выезд на дом» (ВНД), что дает возможность провести взятие биоматериала в комфортных для пациента условиях и что особенно актуально в нынешней эпидемиологической ситуации.

Фото: "Инвитро"

Ежегодно «Инвитро» выводит на рынок новые продукты. Ранее компания запустила в продажу продукты под собственным брендом: питьевую воду высшей категории «H2O проверено INVITRO», влажные салфетки, антисептические спреи и гели, таблетницы, набор лейкопластырей, а также наборы для самостоятельного тестирования. Новые продукты уже доступны в медицинских офисах «Инвитро» в России.

Комментирует Даниил Потлов, Генеральный директор «Инвитро-Урал»: «Сегодня на Урале действует более 200 медицинских офисов «Инвитро» и в планах на этот год открыть еще как минимум 25. Помимо географической экспансии, мы расширяем спектр услуг. Во многих медицинских офисах доступны дополнительные услуги, в том числе не инвазивная инструментальная диагностика, а также ведут прием специалисты, чаще всего врачи-терапевты и гинекологи.

Сеть стремительно растет благодаря отработанной бизнес-модели и сильному бренду, который обеспечивает лояльность со стороны пациентов и медицинского сообщества. Еще одним фактором можно назвать развитую франшизу с высоким индексом доверия со стороны инвесторов – больше половины новых медицинских офисов открывают уже действующие франчайзи».