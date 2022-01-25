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Происшествия25 января 2022 8:20

В Челябинске началась массовая эвакуация школ

Рассказываем, что произошло
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

В Челябинске началась массовая эвакуация школ.

— Вот только что началась эвакуация, не знаем, что происходит, — рассказал источник КП-Челябинск из многопрофильного лицея № 148.

В соцсетях также появилась информация о эвакуации в школах № 25, 33 и 92.

В мэрии Челябинска рассказали, в связи с чем это происходит.

— Правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах, — прокомментировали в администрации города.

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