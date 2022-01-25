В школах Челябинска отменили занятия из-за сообщений о минировании

В некоторых школах об эвакуации сейчас только объявляют. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В несколько школах Челябинска 25 января поступили ложные сообщения о минировании зданий. По предварительным данным эвакуация началась в школах № 148, 124, 33, 25, 92, в ОЦ4. В мэрии решили сразу отменить занятия во всех учреждениях города.

— Правоохранительные органы проверяют вновь поступившие ложные анонимные сообщения об угрозах минирования школ Челябинска, — сообщает администрация. — поэтому решено отменить очные занятия.

Полицейским предстоит после эвакуации детей обследовать 189 зданий школ.

Массовая эвакуация школ из-за ложных сообщений о минировании также прошла в Челябинске 20 января. Учащихся эвакуировали и отправили домой.

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