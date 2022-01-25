Суд обязал мэрию Челябинска отремонтировать опасную дорогу

Фото: прокуратура Челябинской области
Советский районный суд Челябинска обязал муниципальный комитет дорожного хозяйства починить дорогу в микрорайоне Градский Прииск.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, на проезд по улицам Городской и Шершневской жаловались местные жители. Сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами ГИБДД проверили дорогу и выяснили, что ездить по ней небезопасно из-за многочисленных трещин, выбоин и просадок.
Прокурор через суд потребовал устранить нарушения, и суд с этими требованиями согласился.
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