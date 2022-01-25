Челябинские студенты чаще откладывают деньги на случай форс-мажора и на образование

Накануне Дня российского студенчества дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование жизни выяснила, как современные студенты распоряжаются финансами. Результаты проведенного опроса показали, что 70% молодых респондентов из Челябинска стараются откладывать деньги (в среднем по стране эта цифра составляет 73%).

Исследование проводилось в январе 2022 года среди молодых людей в возрасте до 30 лет с неоконченным высшим образованием. В нем приняли участие жители 37 крупных и средних городов (с населением свыше 500 тысяч) по выборке, отражающей социально-демографический состав населения.

Чаще всего студенты из Челябинска откладывают деньги на случай непредвиденных обстоятельств — 59%. В целом по стране на эту цель откладывают меньше опрошенных россиян — 40%. На втором месте у челябинских студентов — сбережения на оплату обучения (46%), это намного выше общероссийского показателя (20%). Следом идут средства на ремонт квартиры, дома или дачи (33%), а также на покупку автомобиля (33%). И это почти в два раза выше показателей по стране — 17% и 20%.

По 25% опрошенных в Челябинске заявили о готовности откладывать на покупку квартиры, мелкой бытовой техники, на отдых, лечение. Еще по 25% направляют средства на старость и инвестирование для получения дополнительного дохода.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«73% молодых людей, которые сегодня откладывают деньги на различные цели, — очень приятная цифра. Многие российские студенты живут с родителями, поэтому часто в формировании накоплений участвует вся семья. Согласно результатам опроса, молодежь предпочитает хранить сбережения на вкладах (67%). В то же время растет популярность и других инструментов, например, покупка ценных бумаг, недвижимости, золота. Участники опроса также сообщили, что в ближайшие месяцы хотят попробовать накопления и с помощью страхования. По данным СберСтрахование жизни, более 20% всех действующих в компании договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни заключены клиентами в возрасте до 35 лет».

Согласно результатам опроса, кредит готовы брать 12% молодых людей до 30 лет. Чаще всего цель — покупка автомобиля (40%) или квартиры (16%). 5% рассматривают возможность взять кредит для оплаты обучения.