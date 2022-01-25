Подсветку челябинской телебашни переведут в особый режим

Башня находится в Советском районе Челябинска
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На челябинской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня российского студенчества. С Татьяниным днем горожан поздравят с помощью особого сценария работы иллюминации.
Как рассказали в мэрии, в особом режиме подсветка вышки будет работать с 19:00 25 января.
Это уже не первый случай, когда телебашню используют, чтобы отметить праздники и примечательные события. К 8 марта башню украшали цветами, к дню рождения Пушкина — изображениями сказочных героев. С помощью подсветки показывали счет хоккейных матчей. Телевышку даже превращали в огромный шприц, чтобы подсчитать количество привившихся от коронавируса южноуральцев.
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