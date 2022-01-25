В Челябинске пешеходный переход огородили «противотанковыми ежами»

Фото: vk.com/academ

В Челябинском микрорайоне Академ Риверсайд на пешеходном переходе появились металлические конструкции, которые горожане сравнили с противотанковыми ежами. Треноги стоят по обеим сторонам «зебры» и даже частично ее перегораживают. Кто «усовершенствовал» дорогу, неизвестно.

Жители района предполагают, что с помощью «ежей» пытались помешать водителям выполнять разворот прямо на переходном переходе. Инициатива, по словам челябинцев, указывает на наболевшую проблему. Разворачиваться через переход действительно опасно, но места, где бы маневр разворота был разрешен, водителям недостает.

— Я и сам, бывало, разворачивался там, но некоторые делают это, когда там люди стоят, смотрится не очень. Надо, чтобы делали разрыв, когда светофор красный горит, спокойно развернутся можно, — предлагает один из автовладельцев в соцсети.

— Достаточно было столбик метровый закопать в центре прохода, людям мешать не будет, машины не смогут проехать, — замечает жительница микрорайона.

Судьбу «ежей» в итоге решило не возмущение жителей, а то, что установку заграждений официально не согласовали. В мэрии Челябинска пообещали демонтировать конструкции в ближайшее время.

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