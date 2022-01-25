Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 11:13

Челябинец с видеокамерой подглядывал за женщинами в примерочных

Мужчину удалось поймать
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Челябинец пришел в магазин сразу с несколькими видеокамерами. Фото: ВАРЯГ технологии безопасности/vk.com

Челябинец пришел в магазин сразу с несколькими видеокамерами. Фото: ВАРЯГ технологии безопасности/vk.com

Житель Челябинска подсматривал за женщинами, переодевавшимися в примерочных. Происходившее в кабинках он снимал скрытой камерой.

Поймать злоумышленника удалось охранникам магазина одежды на улице Дарвина. Как рассказали в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», при себе у горожанина оказался целый арсенал аппаратуры: несколько видеокамер и носители для записи файлов.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции

Излишне любопытного мужчину вместе со всем оборудованием передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru