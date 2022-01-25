Челябинец с видеокамерой подглядывал за женщинами в примерочных

Челябинец пришел в магазин сразу с несколькими видеокамерами. Фото: ВАРЯГ технологии безопасности/vk.com
Житель Челябинска подсматривал за женщинами, переодевавшимися в примерочных. Происходившее в кабинках он снимал скрытой камерой.
Поймать злоумышленника удалось охранникам магазина одежды на улице Дарвина. Как рассказали в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», при себе у горожанина оказался целый арсенал аппаратуры: несколько видеокамер и носители для записи файлов.
Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции
Излишне любопытного мужчину вместе со всем оборудованием передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.
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