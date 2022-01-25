Клиент Райффайзен Банка получил 809 тысяч рублей кешбэка за одну покупку по Кешбэк-карте

Клиент Райффайзен Банка получил 809 тыс. рублей кешбэка за покупку недвижимости по Кешбэк-карте. Это максимальная сумма за одну покупку в 2021 году.

На втором месте и третьем месте покупка клиентами автомобилей, за которые они получили 420 тыс. и 363 тыс. рублей соответственно.

В целом за 2021 год средняя сумма кешбэка клиента выросла на 25% и составила 513 рублей. Топ категорий, по которым было выплачено больше всего кешбэка по Кешбэк-карте составили супермаркеты, траты на личный транспорт, обустройство и ремонт дома, покупка одежды, а также траты в кафе и ресторанах.

— С Кешбэк-картой можно легко получать 1,5% кешбэка рублями за все покупки без ограничений по сумме. Это делает выгодными как повседневные траты в супермаркете, так и значительные траты, которые вы совершаете редко. Это делает Кешбэк-карту универсальной, и позволяет легко планировать бюджет — вы точно знаете какой кешбэк получите. Не нужно выбирать категории или копить баллы, получайте кешбэк рублями каждый месяц за все покупки без ограничений, — отметила Ирина Ярыгова,

руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзен Банка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Заказать Кешбэк-карту можно оставив заявку на сайте с доставкой в удобное время и место. Обслуживание карты бесплатно на весь срок действия.