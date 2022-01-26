Челябинский суд вернул в прокуратуру уголовное дело ОПГ «Халиулинские»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курчатовский районный суд Челябинска вернул в прокуратуру уголовное дело ОПГ «Халиулинские». Такое решение приняли на вчерашнем заседании. Адвокаты подсудимых попросили вернуть дело обратно в прокуратуру, поскольку считают, что в нем не хватает важных сведений.

— В уголовном деле нет признаков, которые позволяют называть подсудимых организованной преступной группировкой, не указаны роли каждого из них, — уточнила сторона защиты.

Еще одно ходатайство было связано с имуществом, которое находится рядом с озером Еловое под Чебаркулем. Ранее суд арестовал помещение, посчитав, что оно принадлежит одному из подсудимых, но оказалось, что у него совсем другой владелец. Его законный представитель попросил суд снять арест — требование удовлетворили. У прокуратуры еще есть время обжаловать решения.

На скамье подсудимых находятся аж восемь человек. На вчерашнем заседании они были в хорошем настроении, в суд пришли их родственники и друзья. Еще до появления судьи мужчины пожаловались, что на них оказывают давление в изоляторе. По их словам, после предыдущего заседания в администрацию СИЗО позвонили от имени прокурора и заявили, якобы они явились в суд пьяными. В связи с этим в изоляторе на них составили рапорты. Прокурор в ответ сказала, что никто никому не звонил.

Напомним, мужчин задержали в мае 2020 года после того, как они напали на пункт металлоприема. Для их поимки силовики развернули спецоперацию. По данным прокуратуры, за ними числится более десятка преступлений, которые связаны с похищением имущества.

Известно, что один из обвиняемых — ставленник так называемого «вора в законе», более известного в криминальном мире как «Зураб Кутаисский», был авторитетом в криминальном мире и занимал высшее положение в преступной иерархии.

Как рассказали в прокуратуре, деятельность преступной группы была четко организована, принимались меры по конспирации, однако силовикам удалось пресечь деятельность банды. Как сообщали тогда в полиции, в ходе задержания мужчины оказывали активное сопротивление.

По каким статьям будут судить участников ОПГ?

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «а» ч. 4 ст. 162 (разбой), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), пп. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

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