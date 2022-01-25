Челябинский облсуд отменил приговор ревнивому поклоннику, убившему красавицу-студентку в «Парковом-2»

Александра Рудова осудили в ноябре прошлого года. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Челябинский областной суд во вторник, 25 января, отменил в апелляционном порядке приговор 37-летнему Александру Рудову, который из ревности зарезал 22-летнюю студентку Анастасию Иванову. Уголовное дело в отношении мужчины было направлено в Центральный районный суд на новое рассмотрение в ином составе.

— Сторона защиты, обжалуя приговор, просила переквалифицировать действия подсудимого на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в пресс-службе облсуда.

Рудову было назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Также он должен был выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшей и возместить расходы на похороны в размере 70 тыс. рублей

Как сообщала ранее «Комсомолка», все произошло 4 февраля прошлого года в «Парковом-2». Настя принимала у себя гостей — молодую пару и нового бойфренда. На свою беду, она часто оставляла дверь незапертой. В какой-то момент в квартиру вломился ее поклонник Александр, которому девушка не отвечала взаимностью. В пакете у него был нож.

Друзья в панике выскочили в подъезд, а Настя осталась в квартире. Девушка умерла в реанимации спустя три дня — она потеряла слишком много крови.

После нападения на девушку, преступнику удалось сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Поиски ничего не дали, но через месяц мужчина сам сдался полиции.

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